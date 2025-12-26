Видео
Главная Киев Взятка в 1,3 млн долл за жилье для военных — НАБУ раскрыло схему

Взятка в 1,3 млн долл за жилье для военных — НАБУ раскрыло схему

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 18:05
Взятка в 1,3 млн долл за жилье для военных - НАБУ раскрыло схему
Работники НАБУ. Иллюстративное фото: УНИАН

Дело в отношении экс-руководителя одного из управлений Министерства обороны завершено. Чиновника подозревают в вымогательстве 1,3 миллиона долларов у застройщика за победу в конкурсе на строительство жилья для военных в Киеве.

Об этом сообщает НАБУ в Telegram в пятницу, 26 декабря.

Читайте также:
Взятка в 1,3 млн долл за жилье для военных — НАБУ раскрыло схему - фото 1
Пост НАБУ. Фото: скриншот

Детали дела

Чтобы избежать прямого контакта с застройщиком, чиновник привлек двух пособников. По замыслу, деньги должны были передаваться частями через банковские ячейки.

После старта конкурса застройщик предложил уменьшить сумму взятки до 1 миллиона долларов и передал первую часть неправомерной выгоды.

Следователи НАБУ и САП сразу сообщили о подозрении двум пособникам чиновника, а вскоре и самому бывшему руководителю управления.

Напомним, что ранее правоохранители разоблачили коррупционную схему, которая связана с хищением денег, выделенных на обеспечение оружия для ВСУ.

А до этого НАБУ и САП разоблачили экс-чиновника Днепропетровской ОГА, который был причастен к схеме хищения средств на ремонте дорог.

Киев НАБУ коррупция военные строительство
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
