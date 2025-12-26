Взятка в 1,3 млн долл за жилье для военных — НАБУ раскрыло схему
Дело в отношении экс-руководителя одного из управлений Министерства обороны завершено. Чиновника подозревают в вымогательстве 1,3 миллиона долларов у застройщика за победу в конкурсе на строительство жилья для военных в Киеве.
Об этом сообщает НАБУ в Telegram в пятницу, 26 декабря.
Детали дела
Чтобы избежать прямого контакта с застройщиком, чиновник привлек двух пособников. По замыслу, деньги должны были передаваться частями через банковские ячейки.
После старта конкурса застройщик предложил уменьшить сумму взятки до 1 миллиона долларов и передал первую часть неправомерной выгоды.
Следователи НАБУ и САП сразу сообщили о подозрении двум пособникам чиновника, а вскоре и самому бывшему руководителю управления.
Напомним, что ранее правоохранители разоблачили коррупционную схему, которая связана с хищением денег, выделенных на обеспечение оружия для ВСУ.
А до этого НАБУ и САП разоблачили экс-чиновника Днепропетровской ОГА, который был причастен к схеме хищения средств на ремонте дорог.
Читайте Новини.LIVE!