Чи передбачені пільги для харчування дітей з багатодітних сімей у Києві

Київрада ухвалила проєкт щодо організації харчування дітей з багатодітних сімей у закладах дошкільної освіти. Цим рішенням передбачається пільгова вартість харчування.

Про це стало відомо під час пленарного засідання Київради у четвер, 6 листопада.

Яку вартість компенсуватиме столиця

З 2002 року 50% вартості харчування в закладах освіти для дітей з багатодітних родин компенсувалися з держбюджету. Цього року таку норму скасували, але додали рекомендацію покривати це з місцевого бюджету.

Відповідно міська влада тепер компенсуватиме харчування для столичних дітей з багатодітних сімей.

