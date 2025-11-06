Чи передбачені пільги для харчування дітей з багатодітних сімей у Києві

Харчування для дітей з багатодітних родин — рішення Київради
Київрада ухвалила проєкт щодо організації харчування дітей з багатодітних сімей у закладах дошкільної освіти. Цим рішенням передбачається пільгова вартість харчування.
Про це стало відомо під час пленарного засідання Київради у четвер, 6 листопада.
Яку вартість компенсуватиме столиця
З 2002 року 50% вартості харчування в закладах освіти для дітей з багатодітних родин компенсувалися з держбюджету. Цього року таку норму скасували, але додали рекомендацію покривати це з місцевого бюджету.
Відповідно міська влада тепер компенсуватиме харчування для столичних дітей з багатодітних сімей.
