Головна Київ Харчування для дітей з багатодітних родин — рішення Київради

Харчування для дітей з багатодітних родин — рішення Київради

Дата публікації: 6 листопада 2025 16:04
Оновлено: 16:07
Чи передбачені пільги для харчування дітей з багатодітних сімей у Києві
Діти в їдальні. Фото: Держспоживслужба

Київрада ухвалила проєкт щодо організації харчування дітей з багатодітних сімей у закладах дошкільної освіти. Цим рішенням передбачається пільгова вартість харчування.

Про це стало відомо під час пленарного засідання Київради у четвер, 6 листопада.

Читайте також:

Яку вартість компенсуватиме столиця

З 2002 року 50% вартості харчування в закладах освіти для дітей з багатодітних родин компенсувалися з держбюджету. Цього року таку норму скасували, але додали рекомендацію покривати це з місцевого бюджету.

Відповідно міська влада тепер компенсуватиме харчування для столичних дітей з багатодітних сімей.

Нагадаємо, 5 листопада Верховна Рада значно збільшила допомогу при народженні дитини.

Також ми писали, яка допомога передбачена для дітей у разі наявності групи інвалідності

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
