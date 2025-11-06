Предусмотрены ли льготы для питания детей из многодетных семей в Киеве

Дети в столовой. Фото: Госпотребслужба

Киевсовет принял проект по организации питания детей из многодетных семей в учреждениях дошкольного образования. Этим решением предусматривается льготная стоимость питания.

Об этом стало известно во время пленарного заседания Киевсовета в четверг, 6 ноября.

Какую стоимость будет компенсировать столица

С 2002 года 50% стоимости питания в учебных заведениях для детей из многодетных семей компенсировались из госбюджета. В этом году такую норму отменили, но добавили рекомендацию покрывать это из местного бюджета.

Однако 1 сентября Кабмин снова возобновил льготу. Теперь еще 50% питания для столичных детей из многодетных семей будет компенсировать городской совет.

