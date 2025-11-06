Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Питание для детей из многодетных семей — решение Киевсовета

Питание для детей из многодетных семей — решение Киевсовета

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 16:04
обновлено: 16:35
Предусмотрены ли льготы для питания детей из многодетных семей в Киеве
Дети в столовой. Фото: Госпотребслужба

Киевсовет принял проект по организации питания детей из многодетных семей в учреждениях дошкольного образования. Этим решением предусматривается льготная стоимость питания.

Об этом стало известно во время пленарного заседания Киевсовета в четверг, 6 ноября.

Реклама
Читайте также:

Какую стоимость будет компенсировать столица

С 2002 года 50% стоимости питания в учебных заведениях для детей из многодетных семей компенсировались из госбюджета. В этом году такую норму отменили, но добавили рекомендацию покрывать это из местного бюджета.

Однако 1 сентября Кабмин снова возобновил льготу. Теперь еще 50% питания для столичных детей из многодетных семей будет компенсировать городской совет.

Напомним, 5 ноября Верховная Рада значительно увеличила помощь при рождении ребенка.

Также мы писали, какая помощь предусмотрена для детей при наличии группы инвалидности.

питание дети КГГА Киевсовет детский садик школа
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации