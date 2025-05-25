Виставка бригади Хартія на київському вокзалі присвячена бойовій культурі ЗСУ і підрозділу дронів

Організатори виставки "Хартія" у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві презентували виставку, яка свідчить про появу нової культури в українському війську. Бригада "Хартія", що боронить Україну від російської агресії, показали експонати, які відображають побут та військовий шлях героїв ЗСУ.

На події була кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Які експонати є на виставці бригади "Хартія"

Сама експозиція відкрита в приміщенні вокзалу Київ-Пасажирський. Одним з її ініціаторів є поет, співак та військовослужбовець "Хартії" Сергій Жадан. Він вважає, що така виставка дуже важлива та актуальна зараз.

Модель штабу бригади "Хартія". Фото: Новини.LIVE

"В нас була менша версія цієї виставки, така більш мобільна і кілька місяців тому ми робили такий великий освітній рекрутинговий тур містами України. Мені здається, такої інформації сьогодні бракує людям, які знаходяться поза межами сил оборони, і, власне, намагаються зрозуміти, що сьогодні діється на фронті, що сьогодні діється в армії", — зазначив Сергій Жадан.

Спорядження бійця бригади "Хартія". Фото: Новини.LIVE

Пресофіцер бригади Володимир Дегтярьов розповів, що вона присвячена новій культурі українського війська. На експозиції представлені дрони, "wargaming zone", відео з бойових виходів, історії наших захисників.

Історія бригади "Хартія" та її бойовий шлях. Фото: Новини.LIVE

"Ми хотіли цією виставкою показати, як саме бригада "Хартія" втілює операції, успішні операції, які зараз відбуваються", — сказала директорка ГО "Port of Culture" Юліана Пʼяних.

Раніше повідомлялось, що на честь 1000 днів від дати заснування бригади "Хартія" відомий український письменник і лідер гурту "Жадан і Собаки" Сергій Жадан, який несе службу в цьому підрозділі, присвятив свій вірш.

Також стало відомо, що український співак, музикант та екссоліст гурту "Корупція" Міша Крупін мобілізувався. Відтак, виконавець долучився до лав Збройних сил України.