Выставка бригады Хартия на киевском вокзале посвящена боевой культуре ВСУ и подразделению дронов

Организаторы выставки "Хартия" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве презентовали выставку, которая свидетельствует о появлении новой культуры в украинской армии. Бригада "Хартия", которая защищает Украину от российской агрессии, показали экспонаты, отображающее быт и военный путь героев ВСУ.

На событии была корреспондентка Новини.LIVE Анна Сирык.

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Сама экспозиция открыта в помещении вокзала Киев-Пассажирский. Одним из ее инициаторов является поэт, певец и военнослужащий "Хартии" Сергей Жадан. Он считает, что такая выставка очень важна и актуальна сейчас.

Модель штаба бригады "Хартия". Фото: Новини.LIVE

"У нас была меньшая версия этой выставки, такая более мобильная и несколько месяцев назад мы делали такой большой образовательный рекрутинговый тур по городам Украины. Мне кажется, такой информации сегодня не хватает людям, которые находятся за пределами сил обороны, и, собственно, пытаются понять, что сегодня творится на фронте, что сегодня творится в армии", — отметил Сергей Жадан.

Снаряжение бойца бригады "Хартия". Фото: Новини.LIVE

Пресс-офицер бригады Владимир Дегтярев рассказал, что она посвящена новой культуре украинского войска. На экспозиции представлены дроны, "wargaming zone", видео с боевых выходов, истории наших защитников.

История бригады "Хартия" и ее боевой путь. Фото: Новини.LIVE

"Мы хотели этой выставкой показать, как именно бригада "Хартия" воплощает операции, успешные операции, которые сейчас происходят", — сказала директор ОО "Port of Culture" Юлиана Пьяных.

Ранее сообщалось, что в честь 1000 дней с даты основания бригады "Хартия" известный украинский писатель и лидер группы "Жадан и Собаки" Сергей Жадан, который несет службу в этом подразделении, посвятил свое стихотворение.

Также стало известно, что украинский певец, музыкант и экс-солист группы "Коррупция" Миша Крупин мобилизовался. Следовательно, исполнитель присоединился к рядам Вооруженных сил Украины.