17-річного юнака підозрюють у підготовці теракту - що відомо

СБУ затримала хлопця. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала у Києві 17-річного юнака, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За даними слідства, хлопець за вказівкою РФ планував підірвати адміністративну будівлю територіального центру комплектування.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у понеділок, 19 травня.

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Затриманий неповнолітній раніше вже фігурував у справі про підпал військових автомобілів, проте суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили, що молодик знову зв’язався через месенджер зі своїм куратором з ФСБ і поінформував його про свою готовність виконувати нові вказівки. В ході оперативних дій СБУ було встановлено, що йому доручили організувати підрив будівлі столичного ТЦК.

"Для цього окупанти направили неповнолітньому координати схрону із саморобним вибуховим пристроєм (СВП), зробленим на основі пластиду. Потім агент мав приховано закласти вибухівку під стінами військового об’єкта, після чого російська спецслужба планувала дистанційно підірвати її разом із своїм неповнолітнім поплічником", — розповіли в СБУ.

Правоохоронці затримали підозрюваного безпосередньо під час отримання ним саморобного вибухового пристрою зі схованки, коли він вже направлявся до обраної "цілі".

Юнаку оголосили підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України про підготовку до вчинення терористичного акту. Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за ч. 2 ст. 111 — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Правоохоронці затримали киянина. Фото: СБУ

Нагадаємо, що у Харківській області мобілізованого громадянина України, який співпрацював із воєнною розвідкою Російської Федерації, засудили до позбавлення волі строком до 15 років із додатковою конфіскацією майна.

Крім того, харків'янин вступив до російської ПВК та патрулював вулиці. Зараз він перебуває в розшуку.