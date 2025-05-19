17-летнего юношу подозревают в подготовке теракта - что известно

СБУ задержала парня. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Киеве 17-летнего юношу, которого подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По данным следствия, парень по указанию РФ планировал взорвать административное здание территориального центра комплектования.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, 19 мая.

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Задержанный несовершеннолетний ранее уже фигурировал в деле о поджоге военных автомобилей, однако суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, говорится в сообщении.

Следователи установили, что молодой человек снова связался через мессенджер со своим куратором из ФСБ и проинформировал его о своей готовности выполнять новые указания. В ходе оперативных действий СБУ было установлено, что ему поручили организовать подрыв здания столичного ТЦК.

"Для этого оккупанты направили несовершеннолетнему координаты тайника с самодельным взрывным устройством (СВУ), сделанным на основе пластида. Затем агент должен был скрыто заложить взрывчатку под стенами военного объекта, после чего российская спецслужба планировала дистанционно взорвать ее вместе со своим несовершеннолетним соратником", — рассказали в СБУ.

Правоохранители задержали подозреваемого непосредственно во время получения им самодельного взрывного устройства из тайника, когда он уже направлялся к выбранной "цели".

Юноше объявили подозрение по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины о подготовке к совершению террористического акта. Также решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ч. 2 ст. 111 — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Правоохранители задержали киевлянина. Фото: СБУ

Напомним, что в Харьковской области мобилизованного гражданина Украины, который сотрудничал с военной разведкой Российской Федерации, приговорили к лишению свободы сроком до 15 лет с дополнительной конфискацией имущества.

Кроме того, харьковчанин вступил в российскую ЧВК и патрулировал улицы. Сейчас он находится в розыске.