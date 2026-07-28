Хмарність та помірне тепло: прогноз погоди у Києві на завтра

Дівчина на прогулянці. Фото: Новини.LIVE

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

У Києві та області 29 липня очікується комфортна літня погода без опадів. Небо буде із мінливою хмарністю, а температура залишатиметься помірною — без сильної спеки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Києві та області 29 липня

За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, у регіоні пануватиме північно-західний вітер зі швидкістю 7–12 метрів за секунду.

Прогноз погоди по Київщині 29 липня. Фото: Укргідрометцентр

У Київській області вночі температура повітря опуститься до +10…+15 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть від +21 до +26 градусів. У столиці ніч буде дещо теплішою — близько +13…+15 градусів. Вдень у Києві очікується до +22…+24 градусів.

Опадів синоптики не прогнозують, тому день буде сприятливим для прогулянок та поїздок. Водночас через пориви північно-західного вітру варто бути уважними на відкритих територіях.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, у Києві можуть переглянути тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для населення. Зміна вартості пов'язана з необхідністю забезпечення стабільної роботи підприємства, покриття витрат на електроенергію, матеріали, ремонти та підтримку міської системи водопостачання.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, наприкінці червня 2026 року Україну накрила аномальна спека, яка спричинила значне підвищення температури повітря та поверхонь у містах. Через щільну забудову, велику кількість асфальту й недостатню кількість зелених зон окремі райони міст нагрівалися значно сильніше.