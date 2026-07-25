Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві можуть підвищити тариф на воду до 63 грн за кубометр

У Києві можуть підвищити тариф на воду до 63 грн за кубометр

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2026 16:04
Тариф на воду у Києві — платіжки зростуть до 63 грн за кубометр
Вода тече з крана. Ілюстративне фото: magnific

У Києві тариф на централізоване водопостачання та водовідведення для населення можуть підвищити до 63 грн за кубометр. Вартість послуг може змінитися вже з 1 серпня або з 1 вересня.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі "Київського часу".

Ціни на воду у Києві

Попенко розповів, що рішення про відтермінування підвищення вартості води пов'язане з тим, що влада не хотіла одночасно збільшувати фінансове навантаження на киян.

"Нові ціни на воду відклали, аби вони не збіглися в часі з підвищенням вартості проїзду, яке відбулося на початку липня", — пояснив експерт.

Зазначимо, наразі чинний тариф на воду для населення у столиці становить 30,38 грн за 1 кубометр. Якщо новий тариф буде запроваджено, вартість послуг для побутових споживачів фактично зросте більш ніж удвічі. Водночас офіційного рішення про запровадження нового тарифу станом на зараз не оприлюднено. 

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, екскерівнику КП "Плесо" повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів. Збитки для Києва сягнули понад 475 тисяч гривень.

Також ми повідомляли, що у супермаркеті Києва чоловік влаштував стрілянину. Він стріляв в охоронця в Оболонському районі столиці. 

тарифи комунальні послуги Київ вода ефір Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації