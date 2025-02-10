Прогноз погоди у Києві на завтра 11 лютого від Укргідрометцентру

Холод не поспішає відступати — погода у Києві на завтра
10 лютого 2025 22:04
Зима в Києві. Фото: Новини.LIVE
Погода в Києві та області завтра, 11 лютого, очікується хмарною з проясненнями. Морози не відступатимуть зі столиці.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Читайте також:
Погода у Києві та області 11 лютого
Синоптики зазначають, що опадів не передбачається. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі -7...-12 °С, вдень -1...-6 °С;
- у Києві вночі -7...-9 °С, вдень -2...-4 °С.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, що завтра місцями похолодає до -15 °С. Однак опадів не передбачається.
А синоптик Наталка Діденко повідомила, що 11 лютого у столиці передбачається суха морозна погода.
Читайте Новини.LIVE!