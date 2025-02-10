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Холод не поспішає відступати — погода у Києві на завтра

10 лютого 2025 22:04
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Києві на завтра 11 лютого від Укргідрометцентру
Зима в Києві. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Києві та області завтра, 11 лютого, очікується хмарною з проясненнями. Морози не відступатимуть зі столиці.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Синоптики зазначають, що опадів не передбачається. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Прогноз погоди в Україні 11 лютого
Погода в Україні 11 лютого. Фото: Metepost

Температура повітря:

  • по області вночі -7...-12 °С, вдень -1...-6 °С;
  • у Києві вночі -7...-9 °С, вдень -2...-4 °С.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, що завтра місцями похолодає до -15 °С. Однак опадів не передбачається.

А синоптик Наталка Діденко повідомила, що 11 лютого у столиці передбачається суха морозна погода

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