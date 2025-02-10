Прогноз погоды в Киеве на завтра 11 февраля от Укргидрометцентра

Зима в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 11 февраля, ожидается облачной с прояснениями. Морозы не будут отступать из столицы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве и области 11 февраля

Синоптики отмечают, что осадков не предвидится. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Погода в Украине 11 февраля. Фото: Metepost

Температура воздуха:

по области ночью -7...-12 °С, днем -1...-6 °С;

в Киеве ночью -7...-9 °С, днем -2...-4 °С.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, что завтра местами похолодает до -15 °С. Однако осадков не предвидится.

А синоптик Наталья Диденко сообщила, что 11 февраля в столице предполагается сухая морозная погода.