Холодні квартири та відключення світла: Кличко налякав складною зимою у Києві

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Максим Марусенко

Мер Києва Віталій Кличко заявляє про можливі проблеми з опаленням та електроенергією цієї зими у місті через потенційні перебої у постачаннях. Він закликав мешканців міста бути готовими до нижчих температур у приміщеннях, оскільки температура у квартирах може становити не 20 градусів, а 18-19 градусів тепла.

Про це Віталій Кличко розповів в інтерв'ю для "Бабель".

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Столичний мер заявив, що у зв'язку з можливістю перебоїв у постачанні електроенергії місто забезпечило себе генераторами та паливом. Пріоритетом є медичні заклади та навчальні заклади. Кличко підкреслив, що місто має ресурси для короткострокової автономної роботи, у разі виникнення проблем з опаленням або газом.

Поточну ситуацію посилюють наслідки ракетних атак із Росії минулого сезону та можливість нових агресивних дій, через що електросистема України залишається вразливою.

"Якщо будуть перебої з електрикою, у нас є генератори. Якщо не буде опалення або не буде газу, у нас є запаси мазуту. У свій час ми зможемо функціонувати автономно. Але це досить короткий проміжок часу, який необхідний, щоб розв'язати проблему", — вказав Кличко.

Нагадаємо, що попри повномасштабне вторгнення, Україна, найімовірніше, успішно запасеться паливом. Його вистачить для майбутнього опалювального сезону, який незабаром розпочнеться.

Крім того, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що підготовка до зими продовжується. Він попередив, що російські окупанти продовжать масштабні атаки на енергосистему, що відновилася.