Холодные квартиры и отключение света: Кличко напугал сложной зимой в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Максим Марусенко

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет о возможных проблемах с отоплением и электроэнергией этой зимой в городе из-за потенциальных перебоев в поставках. Он призвал жителей города быть готовыми к более низким температурам в помещениях, так как температура в квартирах может составлять не 20 градусов, а 18-19 градусов тепла.

Об этом Виталий Кличко рассказал в интервью для "Бабель".

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Столичный мэр заявил, что в связи с возможностью перебоев в поставке электроэнергии, город обеспечил себя генераторами и топливом. Приоритетом являются медицинские учреждения и учебные заведения. Кличко подчеркнул, что у города есть ресурсы для короткосрочной автономной работы, в случае возникновения проблем с отоплением или газом.

Текущую ситуацию усугубляют последствия ракетных атак из России прошлого сезона и возможность новых агрессивных действий, из-за чего электросистема Украины остается уязвимой.

"Если будут перебои с электричеством, у нас есть генераторы. Если не будет отопления или не будет газа, у нас есть запасы мазута. Одно время мы сможем функционировать автономно. Но это достаточно короткий промежуток времени, который необходим, чтобы решить проблему", — указал Кличко.

Напомним, что несмотря на полномасштабное вторжение, Украина, скорее всего, успешно запасется топливом. Его хватит для предстоящего отопительного сезона, который скоро начнется.

Кроме того, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что подготовка к зиме продолжается. Он предупредил, что российские оккупанты продолжат масштабные атаки на возобновившуюся энергосистему.