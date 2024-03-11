Хотіли відібрати авто — невідомі влаштували на парковці Києва різанину

Місце злочину на паркінгу біля ТРЦ у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві на паркінгу ТРЦ сталася спроба викрадення автомобіля Mercedes-Benz GLE 300 у підприємця з різаниною. Нападників оперативно затримала поліція, і наразі їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у понеділок, 11 березня.

Читайте також:

Різанина біля ТРЦ у Києві — деталі

Злочин був скоєний 9 березня приблизно о 20:00, коли 42-річний власник автомобіля залишив торгово-розважальний центр Lavina Mall і сідав у свій автомобіль. Цієї миті один із нападників увірвався в машину через задні двері, силоміць придавив його голову до сидіння і почав завдавати ударів ножем, тоді як його співучасник атакував власника авто з боку водія.

Крики постраждалого привернули увагу оточення на паркінгу, змусивши нападників залишити місце злочину без автомобіля.

"Згодом їх затримали. Це двоє чоловіків 19 і 21 року, один родом з Донбасу, інший — із Закарпаття. Встановлено, що вони жили в столиці в хостелі, а викраденням автомобіля планували заробити гроші на поїздку за кордон", — повідомили у прокуратурі.

Місце злочину на паркінгу біля ТРЦ у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

Місце злочину на паркінгу біля ТРЦ у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

Повідомлення Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові обрали запобіжний захід чоловікові, який зарізав свого сусіда по квартирі. Фігуранта ув'язнили.

Раніше в Німеччині побили громадянина України. 15-річний підліток отримав серйозні травми внаслідок нападу на підставі расової ненависті.