Хотели отобрать авто — неизвестные устроили на парковке Киева поножовщину

Место преступления на парковке ТРЦ в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве на парковке ТРЦ произошла попытка угона автомобиля Mercedes-Benz GLE 300 у предпринимателя с поножовщиной. Нападающих оперативно задержала полиция и теперь им грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в понедельник, 11 марта.

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Преступление было совершено 9 марта примерно в 20:00, когда 42-летний владелец автомобиля покинул торгово-развлекательный центр "Lavina Mall" и садился в свой автомобиль. В этот момент один из нападающих ворвался в машину через заднюю дверь, силой придавил его голову к сиденью и начал наносить удары ножом, в то время как его соучастник атаковал владельца авто с водительской стороны.

Крики пострадавшего привлекли внимание окружающих на парковке, заставив нападающих покинуть место преступления без автомобиля.

"Впоследствии их задержали. Это двое мужчин 19 и 21 года, один родом из Донбасса, другой из Закарпатья. Установлено, что они жили в столице в хостеле, а угон автомобиля планировали заработать деньги на поездку за границу", — сообщили в прокуратуре.

Место преступления на парковке ТРЦ в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

Место преступления на парковке ТРЦ в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

Сообщение Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

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