Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Хотіли вивезти колекційні вази за кордон — прикордонники запобігли злочину arrow

Хотіли вивезти колекційні вази за кордон — прикордонники запобігли злочину

10 червня 2024 19:21
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Митна служба Києва запобігла нелегальному вивезенню колекційних ваз з України
Митник перевіряють посилки. Фото: Київська митниця
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Київські митники зупинили спробу незаконного вивезення майсенських колекційних ваз з території України. У Національному музеї історії України визнали, що вази мають культурну та історичну цінність.

Про це повідомила пресслужба Київської митниці у понеділок, 10 травня.

Читайте також:

Спроба вивезення колекційних ваз

Дві цінні вази, створені на знаменитій Майсенській порцеляновій фабриці в Саксонії, були виявлені під час перевірки двох міжнародних відправлень з Харкова до Німеччини. Відсутність документів, що підтверджують автентичність ваз, спонукала митників направити їх на оцінку до Національного музею історії України.

Експерти встановили, що ваза "Букет квітів" була виготовлена за моделлю 1855 році. Ця ваза, яка стала символом фабрики, й сьогодні виробляється тиражем — десять одиниць на рік. Ваза складається з двох частин, з декоративними ручками у формі змій, інкрустованими золотом, та має дарчий напис на німецькій мові. Вона визнана як витвір мистецтва з історичною цінністю.

Ваза "Букет квітів". Фото: Київська митниця
Ваза "Букет квітів". Фото: Київська митниця

Друга ваза "Квіти" також вироблена на Майсенській фабриці і відома своїм високоякісним розписом, золотінням та тонуванням, має культурну та історичну цінність. Обидві вази мають підвищений попит серед колекціонерів саксонської порцеляни.

Ваза "Квіти". Фото: Київська митниця
Ваза "Квіти". Фото: Київська митниця

Ці предмети вважаються культурними цінностями згідно з українським законодавством і можуть бути вивезені лише з дозволом Міністерства культури України. Оскільки такий дозвіл не був отриманий, митницею було складено протоколи про порушення митних правил, а вази конфісковано.

Допис Київської митниці. Фото: скриншот
Допис Київської митниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, Галицький районний суд Львова визнав громадянина Польщі Лукаша Карпецкі винним у порушенні митного кодексу. Фігурант ввозив в Україну авто під виглядом гуманітарної допомоги.

Раніше ми писали, що у пункті пропуску "Смільниця" Львівської області прикордонники виявили таємного пасажира авто, який намагався незаконно покинути країну. Ним виявився 26-річний уродженець Рівненської області.

Україна
музеї
Київ
митниця
ваза
культура
Київська митниця

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

28 травня 2024

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня