Митна служба Києва запобігла нелегальному вивезенню колекційних ваз з України

Митник перевіряють посилки. Фото: Київська митниця

Київські митники зупинили спробу незаконного вивезення майсенських колекційних ваз з території України. У Національному музеї історії України визнали, що вази мають культурну та історичну цінність.

Про це повідомила пресслужба Київської митниці у понеділок, 10 травня.

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Спроба вивезення колекційних ваз

Дві цінні вази, створені на знаменитій Майсенській порцеляновій фабриці в Саксонії, були виявлені під час перевірки двох міжнародних відправлень з Харкова до Німеччини. Відсутність документів, що підтверджують автентичність ваз, спонукала митників направити їх на оцінку до Національного музею історії України.

Експерти встановили, що ваза "Букет квітів" була виготовлена за моделлю 1855 році. Ця ваза, яка стала символом фабрики, й сьогодні виробляється тиражем — десять одиниць на рік. Ваза складається з двох частин, з декоративними ручками у формі змій, інкрустованими золотом, та має дарчий напис на німецькій мові. Вона визнана як витвір мистецтва з історичною цінністю.

Ваза "Букет квітів". Фото: Київська митниця

Друга ваза "Квіти" також вироблена на Майсенській фабриці і відома своїм високоякісним розписом, золотінням та тонуванням, має культурну та історичну цінність. Обидві вази мають підвищений попит серед колекціонерів саксонської порцеляни.

Ваза "Квіти". Фото: Київська митниця

Ці предмети вважаються культурними цінностями згідно з українським законодавством і можуть бути вивезені лише з дозволом Міністерства культури України. Оскільки такий дозвіл не був отриманий, митницею було складено протоколи про порушення митних правил, а вази конфісковано.

Допис Київської митниці. Фото: скриншот

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