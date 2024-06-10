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Хотели вывезти коллекционные вазы за границу — пограничники предотвратили преступление

10 июня 2024 19:21
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Бригадир София
редактор
Таможенная служба Киева предотвратила нелегальный вывоз коллекционных ваз из Украины
Таможенник проверяют посылки. Фото: Киевская таможня
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Киевские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза майсенских коллекционных ваз с территории Украины. В Национальном музее истории Украины признали, что вазы имеют культурную и историческую ценность.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской таможни в понедельник, 10 мая.

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Попытка вывоза коллекционных ваз

Две ценные вазы, созданные на знаменитой Майсенской фарфоровой фабрике в Саксонии, были обнаружены при проверке двух международных отправлений из Харькова в Германию. Отсутствие документов, подтверждающих подлинность ваз, побудило таможенников направить их на оценку в Национальный музей истории Украины.

Эксперты установили, что ваза Букет цветов была изготовлена по модели 1855 года. Эта ваза, ставшая символом фабрики, и сегодня производится тиражом десять единиц в год. Ваза состоит из двух частей, с декоративными ручками в форме змей, инкрустированными золотом и имеет дарственную надпись на немецком языке. Она признана как произведение искусства с исторической ценностью.

Ваза "Букет цветов". Фото: Киевская таможня
Ваза "Букет цветов". Фото: Киевская таможня

Вторая ваза "Цветы" также изготовлена на Майсенской фабрике и известна своей высококачественной росписью, золотением и тонировкой, имеет культурную и историческую ценность. Обе вазы пользуются повышенным спросом среди коллекционеров саксонского фарфора.

Ваза "Цветы". Фото: Киевская таможня
Ваза "Цветы". Фото: Киевская таможня

Эти предметы считаются культурными ценностями согласно украинскому законодательству и могут быть вывезены только с разрешением Министерства культуры Украины. Поскольку такое разрешение не было получено, таможней были составлены протоколы о нарушении таможенных правил, а вазы конфискованы.

Сообщение Киевской таможни. Фото: скриншот
Сообщение Киевской таможни. Фото: скриншот

Напомним, Галицкий районный суд Львова признал гражданина Польши Лукаша Карпецки виновным в нарушении таможенного кодекса. Фигурант ввозил в Украину авто под видом гуманитарной помощи.

Ранее мы писали, что в пункте пропуска "Смольница" Львовской области пограничники обнаружили тайного пассажира авто, пытавшегося незаконно покинуть страну. Им оказался 26-летний уроженец Ровенской области.

Украина
музеи
Киев
таможня
ваза
культура
Киевская таможня

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