Хотів "вирішити конфлікт" — у Києві чоловік погрожував сусіду гранатою

Граната у руках. Фото ілюстративне: poltava.to

Днями у Святошинському районі столиці чоловік погрожував сусіду підірвати гранату. Напередодні між ними стався конфлікт на побутовому рівні.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Погрожував сусіду гранатою

"Подія сталася днями у Святошинському районі столиці. На спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця, про те, що у загальному коридорі багатоквартирного будинку чоловік погрожує підірвати гранату", — йдеться у повідомленні.

Прибувши на місце події, поліція встановила, що зловмисником виявився 45-річний чоловік. Між ним та його сусідом виник конфлікт на побутовому рівні. Фігурант хотів вирішити ситуацію, підірвавши гранату.

Правоохоронці відразу вилучили у чоловіка гранату Ф-1 із запалом, а під час обшуків у квартирі знайшли ще понад 100 набоїв різного калібру.

Що загрожує фігуранту

Прокурори повідомили фігуранту про підозру. На час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою.

Зловмиснику може загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі.

Поліція затримала зловмисника. Фото: Національна поліція

Граната, якою чоловік погрожував сусіду. Фото: Національна поліція

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві знайомого. Зловмисник під час конфлікту вдарив потерпілого ножем у шию.