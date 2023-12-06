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Хотів "вирішити конфлікт" — у Києві чоловік погрожував сусіду гранатою

6 грудня 2023 11:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Хотів "вирішити конфлікт" — у Києві чоловік погрожував сусіду гранатою
Граната у руках. Фото ілюстративне: poltava.to
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Днями у Святошинському районі столиці чоловік погрожував сусіду підірвати гранату. Напередодні між ними стався конфлікт на побутовому рівні. 

Про це повідомляє поліція Києва

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Погрожував сусіду гранатою

"Подія сталася днями у Святошинському районі столиці. На спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця, про те, що у загальному коридорі багатоквартирного будинку чоловік погрожує підірвати гранату", — йдеться у повідомленні. 

Прибувши на місце події, поліція встановила, що зловмисником виявився 45-річний чоловік. Між ним та його сусідом виник конфлікт на побутовому рівні. Фігурант хотів вирішити ситуацію, підірвавши гранату.

Правоохоронці відразу вилучили у чоловіка гранату Ф-1 із запалом, а під час обшуків у квартирі знайшли ще понад 100 набоїв різного калібру. 

Що загрожує фігуранту

Прокурори повідомили фігуранту про підозру. На час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою.

Зловмиснику може загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі.

У Києві чоловік погрожував сусіду гранатою
Поліція затримала зловмисника. Фото: Національна поліція
У Києві чоловік погрожував сусіду гранатою
Граната, якою чоловік погрожував сусіду. Фото: Національна поліція

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві знайомого. Зловмисник під час конфлікту вдарив потерпілого ножем у шию.

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