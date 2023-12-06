Хотів "вирішити конфлікт" — у Києві чоловік погрожував сусіду гранатою
Днями у Святошинському районі столиці чоловік погрожував сусіду підірвати гранату. Напередодні між ними стався конфлікт на побутовому рівні.
Про це повідомляє поліція Києва.
Погрожував сусіду гранатою
"Подія сталася днями у Святошинському районі столиці. На спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця, про те, що у загальному коридорі багатоквартирного будинку чоловік погрожує підірвати гранату", — йдеться у повідомленні.
Прибувши на місце події, поліція встановила, що зловмисником виявився 45-річний чоловік. Між ним та його сусідом виник конфлікт на побутовому рівні. Фігурант хотів вирішити ситуацію, підірвавши гранату.
Правоохоронці відразу вилучили у чоловіка гранату Ф-1 із запалом, а під час обшуків у квартирі знайшли ще понад 100 набоїв різного калібру.
Що загрожує фігуранту
Прокурори повідомили фігуранту про підозру. На час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою.
Зловмиснику може загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві знайомого. Зловмисник під час конфлікту вдарив потерпілого ножем у шию.
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