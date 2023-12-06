Хотел "решить конфликт" — в Киеве мужчина угрожал соседу гранатой

Граната в руках. Фото иллюстративное: poltava.to

На днях в Святошинском районе столицы мужчина угрожал соседу взорвать гранату. Накануне между ними произошел конфликт на бытовом уровне.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Угрожал соседу гранатой

"Событие произошло на днях в Святошинском районе столицы. На спецлинию 102 поступило сообщение от местного жителя о том, что в общем коридоре многоквартирного дома мужчина угрожает взорвать гранату", — говорится в сообщении.

Прибыв на место происшествия, полиция установила, что злоумышленником оказался 45-летний мужчина. Между ним и его соседом возник конфликт на бытовом уровне. Фигурант хотел решить ситуацию, взорвав гранату.

Правоохранители сразу изъяли у мужчины гранату Ф-1 с запалом, а во время обысков в квартире нашли еще более 100 патронов разного калибра.

Что угрожает фигуранту

Так, прокуроры сообщили фигуранту о подозрении. На время досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей.

Злоумышленнику может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы.

Полиция задержала злоумышленника. Фото: Национальная полиция

Граната, которой мужчина угрожал соседу. Фото: Национальная полиция

Напомним, в Одессе задержали мужчину, которого подозревают в убийстве знакомого. Злоумышленник во время конфликта ударил потерпевшего ножом в шею.