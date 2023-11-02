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Хотів забудувати Нивки — САП та НАБУ повідомили про підозру заступнику голови КМДА

2 листопада 2023 22:10
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Ілля Рябінін
редактор
Хотів забудувати Нивки — САП та НАБУ повідомили про підозру заступнику голови КМДА
Засідання КМДА. Ілюстративне фото: КМДА
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України повідомили про підозру заступнику голови Київської міської державної адміністрації... у зловживанні службовим становищем. За їхніми даними, це призвело до незаконної передачі під забудову частини об’єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення парку "Нивки".

Про це повідомляє пресслужба САП.

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Що передувало

У межах досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2019 року, перебуваючи на посаді директора Департаменту земельних ресурсів КМДА, особа отримала на розгляд проєкт землеустрою, де східну частину парку мали виключити з земель природно-заповідного фонду та передати в оренду приватній компанії під будівництво житлово-офісного комплексу. 

"Попри те, що цей проєкт було відправлено на доопрацювання, посадовець, не вносячи належних змін, вдруге подав на розгляд депутатів Київської міської ради, написавши, що ділянка не належить до природно-заповідного фонду", — йдеться у повідомленні детективів.

Всупереч тому, що ця інформація не відповідала дійсності, депутати все ж ухвалили рішення про передачу землі. Внаслідок цього, забудовник отримав частину парку площею 0,6 га, а столична громада втратила право користуватись нею як об’єктом природно-заповідного фонду. 

Дії посадовця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 ККУ. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що раніше НАБУ та САП повідомили про підозру екснардепу Максиму Микитасю: його підозрюють у розкраданні 307 млн грн при будівництві складів для Міноборони. Також у Кропивницькому завдяки діям НАБУ та СБУ було викрито суддю, який за хабар пропонував "відмазати" винуватця смертельної ДТП.

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