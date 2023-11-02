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Хотел застроить Нивки — САП и НАБУ сообщили о подозрении заместителю председателя КГГА

2 ноября 2023 22:10
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Хотел застроить Нивки — САП и НАБУ сообщили о подозрении заместителю председателя КГГА
Заседание КГГА. Иллюстративное фото: КГГА
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили о подозрении заместителю главы Киевской городской государственной администрации в злоупотреблении служебным положением. По их данным, это привело к незаконной передаче под застройку части объекта природно-заповедного фонда общегосударственного значения парка "Нивки".

Об этом сообщает пресс-служба САП.

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Что предшествовало

В рамках досудебного расследования установлено, что в ноябре 2019 года, будучи в должности директора Департамента земельных ресурсов КГГА, лицо получило на рассмотрение проект землеустройства, где восточную часть парка должны были исключить из земель природно-заповедного фонда, и передать в аренду частной компании под строительство жилищно-офисный комплекс.

"Несмотря на то, что этот проект был отправлен на доработку, должностное лицо, не внося надлежащих изменений, во второй раз подал на рассмотрение депутатов Киевского городского совета, написав, что участок не принадлежит к природно-заповедному фонду", — говорится в сообщении детективов.

Вопреки тому, что эта информация не соответствовала действительности, депутаты все же приняли решение о передаче земли. В результате этого застройщик получил часть парка площадью 0,6 га, а столичное общество потеряло право пользоваться им как объектом природно-заповедного фонда.

Действия должностного лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УКУ. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-нардепу Максиму Микитасю: его подозревают в хищении 307 млн грн при строительстве складов для Минобороны. Также в Кропивницком благодаря действиям НАБУ и СБУ был разоблачен судья, который за взятку предлагал "отмазать" виновника смертельного ДТП.

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