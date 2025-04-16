Погода в Києві на завтра, 17 квітня — прогноз від Гідрометцентру

Тепла погода на вулиці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Погода у Києві та Київській області у четвер, 17 квітня, буде теплою та без опадів. Стовпчики термометрів показуватимуть +23 °C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Києві 17 квітня

Синоптики повідомили, що завтра буде мінлива хмарність, але без опадів. Проте можливий південно-східний вітер з поривами 7-12 м/с.

Температура повітря:

в області вночі +5...+10 °C, вдень +18...+23 °C;

у Києві вночі +8...+10 °C, а вдень +20...+22 °C.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра буде по-літньому спекотно.

Проте сьогодні в деяких областях можливі дощі та холодний вітер.