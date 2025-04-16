Погода в Киеве на завтра, 17 апреля — прогноз от Гидрометцентра

Теплая погода на улице. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Погода в Киеве и Киевской области в четверг, 17 апреля, будет теплой и без осадков. Столбики термометров будут показывать +23 °C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Синоптики сообщили, что завтра будет переменная облачность, но без осадков. Однако возможен юго-восточный ветер с порывами 7-12 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью +5...+10 °C, днем +18...+23 °C;

в Киеве ночью +8...+10 °C, а днем +20...+22 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра будет по-летнему жарко.

Однако сегодня в некоторых областях возможны дожди и холодный ветер.