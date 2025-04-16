Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Прячьте теплые вещи — какой будет погода в Киеве завтра arrow

Прячьте теплые вещи — какой будет погода в Киеве завтра

16 апреля 2025 15:38
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Киеве на завтра, 17 апреля — прогноз от Гидрометцентра
Теплая погода на улице. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Киеве и Киевской области в четверг, 17 апреля, будет теплой и без осадков. Столбики термометров будут показывать +23 °C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Реклама
Читайте также:

Погода в Киеве 17 апреля

Синоптики сообщили, что завтра будет переменная облачность, но без осадков. Однако возможен юго-восточный ветер с порывами 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • в области ночью +5...+10 °C, днем +18...+23 °C;
  • в Киеве ночью +8...+10 °C, а днем +20...+22 °C.
Прогноз погоди в Києві 17 квітня
Скриншот сообщения Укргидрометцентра

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра будет по-летнему жарко.

Однако сегодня в некоторых областях возможны дожди и холодный ветер.

погода Киев потепление весна синоптик температура воздуха
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама