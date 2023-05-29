Перевірка у Києво-Печерській лаврі: висновки аудиту

Києво-Печерська лавра. Фото: Новини.LIVE

У Києво-Печерській лаврі закінчується аудит, який розпочався на території святині наприкінці березня. Перевіряють зокрема все, що належить до спадщини ЮНЕСКО.

Що буде з Києво-Печерською лаврою після перевірки та на якому вона етапі, на пресбрифінгу розповів голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський.

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"У Києво-Печерській лаврі закінчується аудит. Наскільки я знаю, то в.о директора лаври і комісія закінчують огляд корпусів, підпірних стін і всього, що належить до історичної спадщини ЮНЕСКО. Після завершення цієї роботи буде визначено в який спосіб буде здійснюватися управління Лаврою", — сказав Єленський.

Він додав, що святиня належить державі і управляти нею буде держава. Однак після аудиту будуть вирішені питання про те, в який спосіб там буде тривати монаше життя.

Нагадаємо, комісія МКІП провела ревізію в приміщеннях Києво-Печерської лаври. Під приціл МКІП потрапили три памʼятки. Дві з них національного значення, інша — місцевого, а саме галерея до ближніх печер, дзвіниця на Ближніх печерах, вхід до галереї ближніх печер.