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Хто управлятиме Києво-Печерською лаврою: висновки після аудиту

29 травня 2023 15:26
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Перевірка у Києво-Печерській лаврі: висновки аудиту
Києво-Печерська лавра. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

У Києво-Печерській лаврі закінчується аудит, який розпочався на території святині наприкінці березня. Перевіряють зокрема все, що належить до спадщини ЮНЕСКО. 

Що буде з Києво-Печерською лаврою після перевірки та на якому вона етапі, на пресбрифінгу розповів голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський. 

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"У Києво-Печерській лаврі  закінчується аудит. Наскільки я знаю, то в.о директора лаври і комісія закінчують огляд корпусів, підпірних стін і всього, що належить до історичної спадщини ЮНЕСКО. Після завершення цієї роботи буде визначено в який спосіб буде здійснюватися управління Лаврою", — сказав Єленський. 

Він додав, що святиня належить державі і управляти нею буде держава. Однак після аудиту будуть вирішені питання про те, в який спосіб там буде тривати монаше життя. 

Нагадаємо, комісія МКІП провела ревізію в приміщеннях Києво-Печерської лаври. Під приціл МКІП потрапили три памʼятки. Дві з них національного значення, інша — місцевого, а саме галерея до ближніх печер, дзвіниця на Ближніх печерах, вхід до галереї ближніх печер.

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