Проверка в Киево-Печерской лавре: выводы аудита

Киево-Печерская лавра. Фото: Новини.LIVE

В Киево-Печерской лавре заканчивается аудит, начавшийся на территории святыни в конце марта. Проверяют, в частности, все, что относится к наследию ЮНЕСКО.

Что будет с Киево-Печерской лаврой после проверки и на каком она этапе, на прессбрифинге рассказал глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский.

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"В Киево-Печерской лавре заканчивается аудит. Насколько я знаю, то и.о директора лавры и комиссия заканчивают обзор корпусов, подпорных стен и всего, что принадлежит к историческому наследию ЮНЕСКО. После завершения этой работы будет определено как будет осуществляться управление Лаврой", — сказал Еленский.

Он добавил, что святыня принадлежит государству и управлять ею будет государство. Однако после аудита будут решены вопросы о том, как там будет продолжаться монашеская жизнь.

Напомним, комиссия МКИП провела ревизию в помещениях Киево-Печерской лавры. Под прицел МКИП попали три памятки. Две из них национального значения, другая — местного, а именно галерея в ближние пещеры, колокольня на Ближних пещерах, вход в галерею ближних пещер.