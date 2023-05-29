Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Кто будет управлять Киево-Печерской лаврой: выводы после аудита arrow

Кто будет управлять Киево-Печерской лаврой: выводы после аудита

29 мая 2023 15:26
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Проверка в Киево-Печерской лавре: выводы аудита
Киево-Печерская лавра. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Киево-Печерской лавре заканчивается аудит, начавшийся на территории святыни в конце марта. Проверяют, в частности, все, что относится к наследию ЮНЕСКО.

Что будет с Киево-Печерской лаврой после проверки и на каком она этапе, на прессбрифинге рассказал глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский.

Читайте также:

"В Киево-Печерской лавре заканчивается аудит. Насколько я знаю, то и.о директора лавры и комиссия заканчивают обзор корпусов, подпорных стен и всего, что принадлежит к историческому наследию ЮНЕСКО. После завершения этой работы будет определено как будет осуществляться управление Лаврой", — сказал Еленский.

Он добавил, что святыня принадлежит государству и управлять ею будет государство. Однако после аудита будут решены вопросы о том, как там будет продолжаться монашеская жизнь.

Напомним, комиссия МКИП провела ревизию в помещениях Киево-Печерской лавры. Под прицел МКИП попали три памятки. Две из них национального значения, другая — местного, а именно галерея в ближние пещеры, колокольня на Ближних пещерах, вход в галерею ближних пещер.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас