Прогноз погоди в Києві на завтра 10 грудня

Сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Києві та області завтра, 10 грудня, очікується з опадами. Синоптики прогнозують сильний сніг протягом наступних трьох днів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та Meteofor.

Читайте також:

Погода в Києві 10 грудня

У столиці завтра буде хмарно. Очікується мокрий сніг з дощем, а на дорогах — ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря по області протягом доби -1...+2 °С, у Києві — 0...+2 °С.

Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

За даними Meteofor, протягом наступних трьох днів очікується сильний сніг.

Прогноз погоди в Києві. Фото: Meteofor

Початок метеорологічної зими

Відділ кліматології Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомив, що до столиці завітала метеорологічна зима.

"Стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0 °С в бік зниження відбувся у Києві 24 листопада, що свідчить про початок метеорологічної зими у столиці", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що зима прийшла на п’ять днів раніше кліматичної норми.

Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що завтра в Україні буде мокрий сніг та дощ.

Також 2024 рік став найспекотнішим в історії кліматичних спостережень.