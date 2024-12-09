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Хуртовини та мороз — у Києві різко зміниться погода завтра

9 грудня 2024 16:53
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Києві на завтра 10 грудня
Сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Києві та області завтра, 10 грудня, очікується з опадами. Синоптики прогнозують сильний сніг протягом наступних трьох днів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та Meteofor.

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У столиці завтра буде хмарно. Очікується мокрий сніг з дощем, а на дорогах — ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. 

Температура повітря по області протягом доби -1...+2 °С, у Києві — 0...+2 °С.

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Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот 

За даними Meteofor, протягом наступних трьох днів очікується сильний сніг.

Погода в Києві 10 грудня
Прогноз погоди в Києві. Фото: Meteofor 

Початок метеорологічної зими

Відділ кліматології Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомив, що до столиці завітала метеорологічна зима. 

"Стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0 °С в бік зниження відбувся у Києві 24 листопада, що свідчить про початок метеорологічної зими у столиці", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що зима прийшла на п’ять днів раніше кліматичної норми.

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Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що завтра в Україні буде мокрий сніг та дощ.

Також 2024 рік став найспекотнішим в історії кліматичних спостережень.

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