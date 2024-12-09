Прогноз погоди в Києві на завтра 10 грудня

Хуртовини та мороз — у Києві різко зміниться погода завтра
Погода в Києві та області завтра, 10 грудня, очікується з опадами. Синоптики прогнозують сильний сніг протягом наступних трьох днів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр та Meteofor.
Погода в Києві 10 грудня
У столиці завтра буде хмарно. Очікується мокрий сніг з дощем, а на дорогах — ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря по області протягом доби -1...+2 °С, у Києві — 0...+2 °С.
За даними Meteofor, протягом наступних трьох днів очікується сильний сніг.
Початок метеорологічної зими
Відділ кліматології Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомив, що до столиці завітала метеорологічна зима.
"Стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0 °С в бік зниження відбувся у Києві 24 листопада, що свідчить про початок метеорологічної зими у столиці", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що зима прийшла на п’ять днів раніше кліматичної норми.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що завтра в Україні буде мокрий сніг та дощ.
Також 2024 рік став найспекотнішим в історії кліматичних спостережень.
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