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Метели и мороз — в Киеве резко изменится погода завтра

9 декабря 2024 16:53
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Киеве на завтра 10 декабря
Снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Киеве и области завтра, 10 декабря, ожидается с осадками. Синоптики прогнозируют сильный снег в течение следующих трех дней.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и Meteofor.

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В столице завтра будет облачно. Ожидается мокрый снег с дождем, а на дорогах — гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. 

Температура воздуха по области в течение суток -1...+2 °С, в Киеве — 0...+2 °С.

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Пост Укргидрометцентра. Фото: скриншот

По данным Meteofor, в течение следующих трех дней ожидается снег.

Погода в Киеве 10 декабря
Прогноз погоды в Киеве. Фото: Meteofor

Начало метеорологической зимы

Отдел климатологии Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщил, что столицу посетила метеорологическая зима.

"Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 °С в сторону понижения состоялся в Киеве 24 ноября, что свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице", — говорится в сообщении.

Известно, что зима пришла на пять дней раньше климатической нормы.

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Пост Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра в Украине будет мокрый снег и дождь.

Также 2024 год стал самым жарким в истории климатических наблюдений.

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