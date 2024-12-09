Прогноз погоды в Киеве на завтра 10 декабря

Метели и мороз — в Киеве резко изменится погода завтра
Погода в Киеве и области завтра, 10 декабря, ожидается с осадками. Синоптики прогнозируют сильный снег в течение следующих трех дней.
Об этом сообщает Укргидрометцентр и Meteofor.
Погода в Киеве 10 декабря
В столице завтра будет облачно. Ожидается мокрый снег с дождем, а на дорогах — гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха по области в течение суток -1...+2 °С, в Киеве — 0...+2 °С.
По данным Meteofor, в течение следующих трех дней ожидается снег.
Начало метеорологической зимы
Отдел климатологии Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщил, что столицу посетила метеорологическая зима.
"Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 °С в сторону понижения состоялся в Киеве 24 ноября, что свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице", — говорится в сообщении.
Известно, что зима пришла на пять дней раньше климатической нормы.
Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра в Украине будет мокрый снег и дождь.
Также 2024 год стал самым жарким в истории климатических наблюдений.
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