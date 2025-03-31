На вокзалі у Києві не фіксують черг за квитками

Люди на Південному вокзалі. Ілюстративне фото: ek-architecture.com.ua

Минув тиждень після наймасштабнішої кібератаки на Укрзалізницю від початку повномасштабного вторгнення. Наразі черг за квитками на Південному вокзалі Києва немає.

Про це повідомила з місця кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Ситуація на вокзалі Києва

За словами кореспондентки, щойно на Південному вокзалі завершилася пресконференція керівництва Укрзалізниці щодо результатів найбільшої хакерської атаки на компанію з початку війни.

Відомо, що розпочалася атака о 05:30 ранку, після чого працівники перестали бачити моніторинг усіх перевезень. Загалом відновлення після кібератаки тривало близько 80 годин, і за цей час жоден пасажирський чи вантажний потяг не запізнився ні на хвилину.

Через тиждень після атаки на відомство відновило практично всі свої сервіси, квитки можна купити онлайн. Зокрема, на Південному вокзалі у Києві немає жодних черг, невдовзі також відновлять резервування квитків.

Нагадаємо, голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський в коментарі Новини.LIVE повідомив, що витоку персональних даних під час кібератаки не відбулося.

Раніше ми писали, що УЗ запровадила бонуси для пасажирів після кібератаки.