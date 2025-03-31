На вокзале в Киеве не фиксируют очередей за билетами

Люди на Южном вокзале. Иллюстративное фото: ek-architecture.com.ua

Прошла неделя после самой масштабной кибератаки на "Укрзализныцю" с начала полномасштабного вторжения. Сейчас очередей за билетами на Южном вокзале Киева нет.

Об этом сообщила с места корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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По словам корреспондента, только что на Южном вокзале завершилась пресс-конференция руководства "Укрзализныци" по результатам крупнейшей хакерской атаки на компанию с начала войны.

Известно, что началась атака в 5:30 утра, после чего работники перестали видеть мониторинг всех перевозок. В целом восстановление после кибератаки продолжалось около 80 часов и за это время ни один пассажирский или грузовой поезд не опоздал ни на минуту.

Через неделю после атаки на ведомство восстановило практически все свои сервисы, билеты можно купить онлайн. В частности, на Южном вокзале в Киеве нет никаких очередей, вскоре также восстановят резервирование билетов.

Напомним, глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский в комментарии Новини.LIVE сообщил, что утечки персональных данных во время кибератаки не произошло.

Ранее мы писали, что УЗ ввела бонусы для пассажиров после кибератаки.