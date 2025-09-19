Погода в Києві та області 20 вересня — прогноз на завтра

Усміхнена дівчина. Фото: Freepik

У суботу, 20 вересня, у Києві та області очікується приємна осіння погода без опадів. Температура підніметься до +24 °С, тож день обіцяє бути теплим і комфортним.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Реклама

Читайте також:

Погода у Києві та області 19 вересня

День обіцяє бути теплим, із мінливою хмарністю та комфортними температурними показниками.

За прогнозом, в області вночі температура становитиме +10…+15 °С, вдень повітря прогріється до +19…+24 °С. У Києві вночі очікується +11…+13 °С, вдень – +20…+22 °С.

Вітер очікується північно-західний, помірний, із швидкістю 7-12 м/с.

Прогноз погоди в Києві на 20 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, яка погода буде в Україні цими вихідними.

А також в Укргідрометцентрі попередили, де завтра чекати спеку.