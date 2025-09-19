Погода в Киеве и области 20 сентября - прогноз на завтра

Киевлян ждет особая суббота — прогноз погоды на завтра
В субботу, 20 сентября, в Киеве и области ожидается приятная осенняя погода без осадков. Температура поднимется до +24 °С, поэтому день обещает быть теплым и комфортным.
Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.
Погода в Киеве и области 19 сентября
День обещает быть теплым, с переменной облачностью и комфортными температурными показателями.
По прогнозу, в области ночью температура составит +10...+15 °С, днем воздух прогреется до +19...+24 °С. В Киеве ночью ожидается +11...+13 °С, днем — +20...+22 °С.
Ветер ожидается северо-западный, умеренный, со скоростью 7-12 м/с.
