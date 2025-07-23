Погода в Києві 24 липня — буде справжнє літо

Киян чекає справжнє літо — погода в столиці на завтра
У Києві та Київській області в четвер, 24 липня, очікується мінлива хмарність, але без опадів. В столиці буде комфортна температура +23...+28 °C.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Києві 24 липня
Синоптики прогнозують, що завтра в Києві та області очікується північно-західний вітер з поривами 5-10 м/с. Опадів у регіоні не передбачається і буде комфортна літня температура.
Так, в Київській області вночі 24 липня очікується +12...+17 °C, а вдень підніметься до +23...+28 °C.
Водночас в Києві завтра в денні години температура повітря буде коливатися в межах +15...+17 °C, а вдень +26...+28 °C.
Нагадаємо, завтра грози нарешті підуть. Укргідрометцентр заявив про покращення погоди по всій Україні.
Водночас синоптик Наталка Діденко заявила, що грозові дощі 24 липня накриють частину України. Водночас більшість території країни буде у сухій повітряній масі.
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