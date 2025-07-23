Погода в Києві 24 липня — буде справжнє літо

Спека на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Києві та Київській області в четвер, 24 липня, очікується мінлива хмарність, але без опадів. В столиці буде комфортна температура +23...+28 °C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Києві 24 липня

Синоптики прогнозують, що завтра в Києві та області очікується північно-західний вітер з поривами 5-10 м/с. Опадів у регіоні не передбачається і буде комфортна літня температура.

Так, в Київській області вночі 24 липня очікується +12...+17 °C, а вдень підніметься до +23...+28 °C.

Водночас в Києві завтра в денні години температура повітря буде коливатися в межах +15...+17 °C, а вдень +26...+28 °C.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, завтра грози нарешті підуть. Укргідрометцентр заявив про покращення погоди по всій Україні.

Водночас синоптик Наталка Діденко заявила, що грозові дощі 24 липня накриють частину України. Водночас більшість території країни буде у сухій повітряній масі.