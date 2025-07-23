Погода в Киеве 24 июля — будет настоящее лето

Киевлян ждет настоящее лето — погода в столице на завтра
В Киеве и Киевской области в четверг, 24 июля, ожидается переменная облачность, но без осадков. В столице будет комфортная температура +23...+28 °C.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве 24 июля
Синоптики прогнозируют, что завтра в Киеве и области ожидается северо-западный ветер с порывами 5-10 м/с. Осадков в регионе не предвидится и будет комфортная летняя температура.
Так, в Киевской области ночью 24 июля ожидается +12...+17 °C, а днем поднимется до +23...+28 °C.
В то же время в Киеве завтра в дневные часы температура воздуха будет колебаться в пределах +15...+17 °C, а днем +26...+28 °C.
Напомним, завтра грозы наконец-то уйдут. Укргидрометцентр заявил об улучшении погоды по всей Украине.
В то же время синоптик Наталья Диденко заявила, что грозовые дожди 24 июля накроют часть Украины. В то же время большинство территории страны будет в сухой воздушной массе.
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