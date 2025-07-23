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Главная Киев Киевлян ждет настоящее лето — погода в столице на завтра

Киевлян ждет настоящее лето — погода в столице на завтра

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 19:24
Погода в Киеве 24 июля — будет настоящее лето
Жара на улице. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области в четверг, 24 июля, ожидается переменная облачность, но без осадков. В столице будет комфортная температура +23...+28 °C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Киеве 24 июля

Синоптики прогнозируют, что завтра в Киеве и области ожидается северо-западный ветер с порывами 5-10 м/с. Осадков в регионе не предвидится и будет комфортная летняя температура.

Так, в Киевской области ночью 24 июля ожидается +12...+17 °C, а днем поднимется до +23...+28 °C.

В то же время в Киеве завтра в дневные часы температура воздуха будет колебаться в пределах +15...+17 °C, а днем +26...+28 °C.

Погода в Києві 24 липня
Скриншот сообщения Укргидрометцентра

Напомним, завтра грозы наконец-то уйдут. Укргидрометцентр заявил об улучшении погоды по всей Украине.

В то же время синоптик Наталья Диденко заявила, что грозовые дожди 24 июля накроют часть Украины. В то же время большинство территории страны будет в сухой воздушной массе.

Киев лето синоптик прогноз погоды погода в Украине жара
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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