Погода у Києві 3 грудня — місто накриють дощі

У Києві та Київській області 3 грудня буде хмарна погода. В регіоні очікуються невеликі дощі та зниження температури.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода у Києві 3 грудня

Синоптики прогнозують, що завтра у Києві та області буде хмарно, а місцями очікується невеликий дощ. Крім того, упродовж дня переважатиме південно-східний вітер з поривами 5-10 м/с.

Температура повітря в області вночі коливатиметься в межах 0...+5 °C, а вдень підніметься до +3...+8 °C.

Водночас у Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть +2...4 °C, а вдень +4...+6 °C.

Нагадаємо, Діденко прогнозує, що завтра дощі заливатимуть декілька областей. Водночас температура повітря сильно не зміниться.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди на тиждень 1–7 грудня. У цей час переважатиме стійкий характер погоди під впливом великого антициклону.