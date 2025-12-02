Погода у Києві 3 грудня — місто накриють дощі

Киян попередили про дощ завтра — якою буде температура
У Києві та Київській області 3 грудня буде хмарна погода. В регіоні очікуються невеликі дощі та зниження температури.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода у Києві 3 грудня
Синоптики прогнозують, що завтра у Києві та області буде хмарно, а місцями очікується невеликий дощ. Крім того, упродовж дня переважатиме південно-східний вітер з поривами 5-10 м/с.
Температура повітря в області вночі коливатиметься в межах 0...+5 °C, а вдень підніметься до +3...+8 °C.
Водночас у Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть +2...4 °C, а вдень +4...+6 °C.
Нагадаємо, Діденко прогнозує, що завтра дощі заливатимуть декілька областей. Водночас температура повітря сильно не зміниться.
Крім того, синоптики дали прогноз погоди на тиждень 1–7 грудня. У цей час переважатиме стійкий характер погоди під впливом великого антициклону.
