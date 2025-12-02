Відео
Головна Київ Киян попередили про дощ завтра — якою буде температура

Киян попередили про дощ завтра — якою буде температура

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 15:15
Погода у Києві 3 грудня — місто накриють дощі
Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

У Києві та Київській області 3 грудня буде хмарна погода. В регіоні очікуються невеликі дощі та зниження температури.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. 

Читайте також:

Погода у Києві 3 грудня

Синоптики прогнозують, що завтра у Києві та області буде хмарно, а місцями очікується невеликий дощ. Крім того, упродовж дня переважатиме південно-східний вітер з поривами 5-10 м/с. 

Температура повітря в області вночі коливатиметься в межах 0...+5 °C, а вдень підніметься до +3...+8 °C.

Водночас у Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть +2...4 °C, а вдень +4...+6 °C.

Погода в Києві 3 грудня
Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, Діденко прогнозує, що завтра дощі заливатимуть декілька областей. Водночас температура повітря сильно не зміниться.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди на тиждень 1–7 грудня. У цей час переважатиме стійкий характер погоди під впливом великого антициклону.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
