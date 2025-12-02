Погода в Киеве 3 декабря — город накроют дожди

Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области 3 декабря будет облачная погода. В регионе ожидаются небольшие дожди и снижение температуры.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 3 декабря

Синоптики прогнозируют, что завтра в Киеве и области будет облачно, а местами ожидается небольшой дождь. Кроме того, в течение дня будет преобладать юго-восточный ветер с порывами 5-10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться в пределах 0...+5 °C, а днем поднимется до +3...+8 °C.

В то же время в Киеве ночью столбики термометров будут показывать +2...4 °C, а днем +4...+6 °C.

Напомним, Диденко прогнозирует, что завтра дожди будут заливать несколько областей. В то же время температура воздуха сильно не изменится.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на неделю 1-7 декабря. В это время будет преобладать устойчивый характер погоды под влиянием большого антициклона.