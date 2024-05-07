Киян попередили про грозу та сильні шквали

Дощова погода в Києві. Фото: Новини.LIVE

Мешканців Києва попередили про погіршення погоди у вівторок, 7 травня. У найближчі 2-3 години з утриманням до кінця доби очікується гроза та шквали 15-20 м/с.

Про це повідомила пресслужба Київської міської держадміністрації з посиланням на Укргідрометцентр у Telegram.

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Погіршення погоди в Києві

Синоптики прогнозують у столиці короткочасний дощ, вітер південно-західний із переходом на північний 7-12 м/с, подекуди шквали 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпеки.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Києві 7 травня. Фото: t.me/uhmc2022

У КМДА розповіли основні рекомендації під час сильного вітру:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

надворі триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Допис КМДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода в Україні у вівторок, 7 травня, буде хмарною із проясненнями. У західних, північних, а в день і в центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях пройдуть короткочасні дощі, подекуди грози. На решті території без опадів.

Також короткочасні дощі з грозами очікуються 8 травня у Карпатах, на півдні та сході України. В інших регіонах, а також 9 травня, опадів не передбачається.