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Киевлян предупредили о грозе и сильных шквалах

7 мая 2024 07:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Киевлян предупредили о грозе и сильных шквалах
Дождливая погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Жителей Киева предупредили об ухудшении погоды во вторник, 7 мая. В ближайшие 2-3 часа с содержанием до конца суток ожидается гроза и шквалы 15-20 м/с.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр в Telegram.

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Синоптики прогнозируют в столице кратковременный дождь, ветер юго-западный с переходом на северный 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности.

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Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве 7 мая. Фото: t.me/uhmc2022

В КГГА рассказали основные рекомендации во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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Пост КГГА. Фото: скриншот

Напомним, погода в Украине во вторник, 7 мая, будет облачной с прояснениями. В западных, северных, а в день и в центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Также кратковременные дожди с грозами пройдут 8 мая в Карпатах, на юге и востоке Украины. В других регионах, а также 9 мая, осадков не ожидается.

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Киев
непогода
Укргидрометцентр
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