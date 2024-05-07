Киевлян предупредили о грозе и сильных шквалах

Дождливая погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Жителей Киева предупредили об ухудшении погоды во вторник, 7 мая. В ближайшие 2-3 часа с содержанием до конца суток ожидается гроза и шквалы 15-20 м/с.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр в Telegram.

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Синоптики прогнозируют в столице кратковременный дождь, ветер юго-западный с переходом на северный 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве 7 мая. Фото: t.me/uhmc2022

В КГГА рассказали основные рекомендации во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;

избегать нахождения вблизи крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Пост КГГА. Фото: скриншот

Напомним, погода в Украине во вторник, 7 мая, будет облачной с прояснениями. В западных, северных, а в день и в центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Также кратковременные дожди с грозами пройдут 8 мая в Карпатах, на юге и востоке Украины. В других регионах, а также 9 мая, осадков не ожидается.