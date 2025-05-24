Погода у Києві 25 травня - очікуються шквали та гроза

Гроза у Києві. Ілюстративне фото: Вечірній Київ

У Києві та області у неділю, 25 травня, очікується хмарна погода з проясненнями. Стовпчики термометрів протягом дня коливатимуться у межах +17...+22 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди на Київщині 25 травня

У Києві та області буде хмарно з проясненнями, пройдуть короткочасні дощі. Вдень очікуються грози, в окремих районах області — град та шквали 15-20 м/с.

Вітер південно-східного напрямку, 7-12 м/с. Температура повітря в області становитиме:

вночі +12...+17 °С;

вдень +17...+22 °С.

У Києві вночі буде в межах +14...+16 °С, вдень — +18...+20 °С.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Метеорологічні явища 25 травня

Завтра у Києві та окремих районах області попередили про град та шквали 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Харкові завтра буде літня спека — температура повітря сягне +30 °С.

А у Львові очікується протягом дня в межах +11...+16 °С.