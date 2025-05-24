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Киевлян предупредили о грозе и сильном ветре завтра — прогноз

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Дата публикации 24 мая 2025 20:17
Погода в Киеве 25 мая - ожидаются шквалы и гроза
Гроза в Киеве. Иллюстративное фото: Вечірній Київ

В Киеве и области в воскресенье, 25 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. Столбики термометров в течение дня будут колебаться в пределах +17...+22 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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В Киеве и области будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Днем ожидаются грозы, в отдельных районах области — град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер юго-восточного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха в области составит:

  • ночью +12...+17 °С;
  • днем +17...+22 °С.

В Киеве ночью будет в пределах +14...+16 °С, днем — +18...+20 °С.

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Скриншот поста Укргидрометцентра

Метеорологические явления 25 мая

Завтра в Киеве и отдельных районах области предупредили о граде и шквалах 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

У Києві 25 травня можливі грози та шквали
Метеорологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Харькове завтра будет летняя жара — температура воздуха достигнет +30 °С.

А во Львове ожидается в течение дня в пределах +11...+16 °С.

погода Киев Укргидрометцентр прогноз погоды май гроза
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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