Погода в Киеве 25 мая - ожидаются шквалы и гроза

Киевлян предупредили о грозе и сильном ветре завтра — прогноз
В Киеве и области в воскресенье, 25 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. Столбики термометров в течение дня будут колебаться в пределах +17...+22 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.
Прогноз погоды на Киевщине 25 мая
В Киеве и области будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Днем ожидаются грозы, в отдельных районах области — град и шквалы 15-20 м/с.
Ветер юго-восточного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха в области составит:
- ночью +12...+17 °С;
- днем +17...+22 °С.
В Киеве ночью будет в пределах +14...+16 °С, днем — +18...+20 °С.
Метеорологические явления 25 мая
Завтра в Киеве и отдельных районах области предупредили о граде и шквалах 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности, желтый.
Напомним, в Харькове завтра будет летняя жара — температура воздуха достигнет +30 °С.
А во Львове ожидается в течение дня в пределах +11...+16 °С.
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