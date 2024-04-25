Киян попередили про небезпечну погоду — що прогнозують синоптики

Люди йдуть у сильну грозу. Фото: УНІАН

Киян та жителів Київської області попереджають про небезпечні метеорологічні явища. У найближчі години та до кінця дня 25 квітня в столиці очікується сильна гроза.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації та Укргідрометцентру.

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У КМВА наголосили, що в найближчу годину, з утриманням до кінця доби 25 квітня в столиці очікується сильна гроза. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

"Будьте уважні та обережні! Не лякайтеся звуків грому", — закликали киян в адміністрації.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Скриншот допису КМВА

Крім того, народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що сильні грози також накриють Житомирську, Черкаську та Вінницьку області.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, у середу, 24 квітня, в атмосфері над територією України помітили пилову масу із Сахари. Пил дістався до південних та центральних районів України та поступово поширюється на північ. Орієнтовно, атмосфера очиститься 26–27 квітня.

Також ми повідомляли про те, що з п'ятниці, 26 квітня, в Україні нарешті пануватиме тепла погода. Повітря вдень на всій території прогріється від +15 °C до +26 °C.