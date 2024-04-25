Киевлян предупредили об опасной погоде — что прогнозируют синоптики

Люди идут в сильнейшую грозу. Фото: УНИАН

Киевлян и жителей Киевской области предупреждают об опасных метеорологических явлениях. В ближайшие часы и до конца дня, 25 апреля, в столице ожидается сильная гроза.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации и Укргидрометцентра.

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В КМВА отметили, что в ближайшее время, с содержанием до конца суток 25 апреля, в столице ожидается сильная гроза. Синоптики объявили и уровень опасности.

"Будьте внимательны и осторожны! Не пугайтесь звуков грома", — призвали киевлян в администрации.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра

Скриншот сообщения КМВА

Кроме того, народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что сильные грозы также накроют Житомирскую, Черкасскую и Винницкую области.

Скриншот сообщения Наталки Диденко

Напомним, в среду, 24 апреля, в атмосфере над территорией Украины была замечена пылевая масса из Сахары. Пыль добралась до южных и центральных районов Украины и постепенно распространяется на север. Ориентировочно атмосфера очистится 26-27 апреля.

Также мы сообщали о том, что с пятницы, 26 апреля, в Украине наконец-то будет царить теплая погода. Воздух днем по всей территории прогреется от +15 °C до +26 °C.