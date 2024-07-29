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Киян попередили про небезпечну погоду завтра

29 липня 2024 15:01
Галина Шподарева - редактор
Прогноз погоди по Києву та області на 30 липня
Повалені дерева. Фото: ДСНС
Галина Шподарева - редактор

У Києві та області через шквальний вітер оголошено перший рівень небезпечності. Синоптики попереджають про дощі та пориви вітру до 20 м/с. 

Про це повідомила пресслужба Українського гідрометеорологічного центру у понеділок, 29 липня.

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Погода на 30 липня. Фото: Укргідрометеоцентр

Прогноз погоди на 30 липня по Київщині

У Києві та області очікуються небезпечні метеорологічні явища — пориви вітру 15-20 м/с.

Вдень прогнозують мінливу хмарність, місцями короткочасний дощ.

Температура по області вночі +11...+16 °C, вдень +20...+25 °C. У Києві вночі +14...+16 °C, вдень +22...+24 °C.

Попередження КМВА

У Київській міській військовій адміністрації, зважаючи на сильний вітер, радять дотримуватися наступних безпекових правил:

  • не залишати транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
  • щільно закривати вікна, двері, горища у будинках;
  • прибрати з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.
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Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко попередила про насування на Україну атмосферного фронту. 28-29 липня в низці областей очікуються дощі з грозами. Попереджають про шквальний вітер у низці областей та Києві. 

Також ми писали, що період з 29 до 31 липня Земля перебуватиме під впливом потужної магнітної бурі силою до семи балів. Метеозалежним людям варто бути готовими до сильних головних болів.

Раніше повідомлялося про страшний сморід у повітрі в Одесі. Запах ще сильніший, ніж раніше. За інформацією фахівців фіксується багаторазове перевищення діоксиду сірки. 

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