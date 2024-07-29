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Киевлян предупредили об опасной погоде завтра

29 июля 2024 15:01
Галина Шподарева - редактор
Прогноз погоды по Киеву и области на 30 июля
Поваленные деревья. Фото иллюстративное: ГСЧС
Галина Шподарева - редактор

В Киеве и области из-за шквального ветра объявлен первый уровень опасности. Синоптики предупреждают о дождях и порывах ветра до 20 м/с.

Об этом сообщила пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра в понедельник, 29 июля.

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Погода на 30 июля. Фото: Укргидрометеоцентр

Прогноз погоды на 30 июля по Киевской области

В Киеве и области ожидаются опасные метеорологические явления — порывы ветра 15-20 м/с.

Днем прогнозируют переменную облачность, местами кратковременный дождь.

Температура по области ночью +11...+16 °C, днем +20...+25 °C. В Киеве ночью +14...+16 °C, днем +22...+24 °C.

Предупреждение КГВА

В Киевской городской военной администрации, учитывая сильный ветер, советуют придерживаться следующих правил безопасности:

  • не оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
  • плотно закрывать окна, двери, чердаки в домах;
  • убрать с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.
Киевлян предупредили об опасной погоде завтра - фото 2
Публикация КГВА. Фото: скриншот

Напомним, народный синоптик Наталка Диденко предупредила о, том, что на Украину движется атмосферный фронт. 29 июля в ряде областей ожидаются дожди с грозами. Предупреждают о шквальном ветре в ряде областей и Киеве.

Также мы писали, что период с 29 по 31 июля Земля будет находиться под влиянием мощной магнитной бури силой до семи баллов. Метеозависимым людям следует быть готовыми к сильным головным болям.

Ранее сообщалось о страшной вони в воздухе в Одессе. Запах стал сильнее прежнего. По информации специалистов, фиксируется многократное превышение диоксида серы.

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