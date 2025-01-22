Прогноз погоди у Києві та області 23 січня — чого очікувати

Чоловіки потрапили під сніг з дощем. Ілюстративне фото: jsonline.com

Погода у Києві та області завтра, 23 січня, буде мінливою та вітряною. Очікуються опади та туман.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода у Києві та області 23 січня

За прогнозами синоптиків, у четвер на Київщині та у столиці очікується хмарна погода з незначними опадами у вигляді мокрого снігу та дощу.

Уночі та вранці місцями прогнозується туман і ожеледь. Вітер переважно південно-східний, швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься від -2 °С до +3 °С, у Києві вдень і вночі триматиметься близько 0°.

Прогноз погоди у Києві та області на 23 січня

В інших областях України теж очікуються опади. Прогнозується невеликий мокрий сніг. А синоптик Наталка Діденко попередила про небезпечну для водіїв погоду.