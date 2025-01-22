Прогноз погоды в Киеве и области 23 января - чего ожидать

Мужчины попали под снег с дождем. Иллюстративное фото: jsonline.com

Погода в Киеве и области завтра, 23 января, будет переменчивой и ветреной. Ожидаются осадки и туман.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Киеве и области 23 января

По прогнозам синоптиков, в четверг на Киевщине и в столице ожидается облачная погода с незначительными осадками в виде мокрого снега и дождя.

Ночью и утром местами прогнозируется туман и гололед. Ветер преимущественно юго-восточный, скорость 5-10 м/с.

Температура воздуха по области будет колебаться от -2 °С до +3 °С, в Киеве днем и ночью будет держаться около 0 °С.

Прогноз погоды в Киеве и области на 23 января

В других областях Украины тоже ожидаются осадки. Прогнозируется небольшой мокрый снег. А синоптик Наталка Диденко предупредила об опасной для водителей погоде.