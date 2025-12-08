Відео
Відео

Головна Київ Киян попередили про погіршення погоди — прогноз на завтра

Киян попередили про погіршення погоди — прогноз на завтра

Дата публікації: 8 грудня 2025 15:10
Прогноз погоди в Києві та області на завтра 9 грудня
Люди з парасольками в Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та області завтра, 9 грудня, очікується хмарною. Синоптики попередили про дощ та низьку температуру повітря.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Києві та області 9 грудня

Вночі опадів не передбачається, однак вдень буде дощ. Вітер очікується переважно південного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 9 грудня
Погода в Україні 9 грудня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

  • по Київській області вночі +3...-2 °C, вдень 0...+5 °C;
  • у Києві вночі 0...+2 °C, вдень +2...+4 °C.
null
Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила декілька областей України про дощі та мокрий сніг завтра.

А у Львові 9 грудня опадів не передбачається. Там очікується комфортна температура повітря.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
