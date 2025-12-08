Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 9 декабря

Киевлян предупредили об ухудшении погоды — прогноз на завтра
Дата публикации 8 декабря 2025 15:10
Люди с зонтиками в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Погода в Киеве и области завтра, 9 декабря, ожидается облачной. Синоптики предупредили о дожде и низкой температуре воздуха.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киеве и области 9 декабря
Ночью осадков не предвидится, однако днем будет дождь. Ветер ожидается преимущественно южного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по Киевской области ночью +3...-2 °C, днем 0...+5 °C;
- в Киеве ночью 0...+2 °C, днем +2...+4 °C.
Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила несколько областей Украины о дождях и мокром снеге завтра.
А во Львове 9 декабря осадков не предвидится. Там ожидается комфортная температура воздуха.
