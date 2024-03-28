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Киян попередили про погіршення погоди — що відомо

28 березня 2024 17:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Киян попередили про погіршення погоди — що відомо
Сильний вітер у Києві. Ілюстративне фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Мешканців столиці попереджають про погіршення погодних умов, передбачених на завтра, 29 березня. Рівень небезпечності встановлено на жовтому, що означає певний ступінь ризику.

Про це пише Київська міська військова адміністрація.

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Згідно з прогнозом, очікується значний вітер із поривами 15-20 м/с, а також помірний дощ. 

Температура повітря протягом дня збережеться в межах від +12...+14 °С, а вночі очікується + 6...+8 °С.

З метою забезпечення безпеки в умовах погіршення погоди, Київська міська військова адміністрація рекомендує дотримуватися наступних безпекових заходів:

  • Утримуйтесь від перебування під розлогими деревами та біля будівельних майданчиків.
  • Уникайте наближення до рекламних щитів та ліній електропередач, оскільки сильний вітер може спричинити їх пошкодження.
  • Не залишайте транспортні засоби поблизу дерев, рекламних щитів та стовпів електромереж.
  • Зачиняйте вікна, двері та горища у будинках надійно.
  • Винесіть з балконів та лоджій всі предмети, які можуть впасти на вулицю.

Дотримання цих простих правил безпеки допоможе уникнути неприємних наслідків у разі погіршення погодних умов.

Нагадаємо, що народний синоптик Діденко попередила про різку зміну погоди в Україні.

Також ми писали про те, що в Одесі нарешті перестане дощити, а в області обіцяють навіть переважно сонячну погоду.

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Київ
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вітер

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