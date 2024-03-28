Киевлян предупредили об ухудшении погоды — что известно

Сильный ветер в Киеве. Иллюстративное фото: УНИАН

Жители столицы предупреждают об ухудшении погодных условий, предусмотренных на завтра, 29 марта. Уровень опасности установлен на желтом, что означает определенную степень риска.

Об этом пишет Киевская городская военная администрация.

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Согласно прогнозу, ожидается ветер с порывами 15-20 м/с, а также умеренный дождь.

Температура воздуха в течение дня сохранится в пределах от +12…+14 °С, а ночью ожидается +6…+8 °С.

С целью обеспечения безопасности в условиях ухудшения погоды Киевская городская военная администрация рекомендует соблюдать следующие меры безопасности:

Удерживайтесь от пребывания под раскидистыми деревьями возле строительных площадок.

Избегайте приближения к рекламным щитам и линиям электропередач, поскольку сильный ветер может привести к их повреждению.

Не оставляйте транспортные средства вблизи деревьев, рекламных щитов и столбов электросетей.

Закрывайте окна, двери и чердаки в домах надежно.

Вынесите с балконов и лоджий все предметы, которые могут упасть на улицу.

Соблюдение этих простых правил безопасности поможет избежать неприятных последствий при ухудшении погодных условий.

Напомним, что народный синоптик Диденко предупредила о резком изменении погоды в Украине.

Также мы писали о том, что в Одессе наконец-то перестанет дождь, а в области обещают даже преимущественно солнечную погоду.