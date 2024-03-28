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Киевлян предупредили об ухудшении погоды — что известно

28 марта 2024 17:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Киевлян предупредили об ухудшении погоды - что известно
Сильный ветер в Киеве. Иллюстративное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Жители столицы предупреждают об ухудшении погодных условий, предусмотренных на завтра, 29 марта. Уровень опасности установлен на желтом, что означает определенную степень риска.

Об этом пишет Киевская городская военная администрация.

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Согласно прогнозу, ожидается ветер с порывами 15-20 м/с, а также умеренный дождь.

Температура воздуха в течение дня сохранится в пределах от +12…+14 °С, а ночью ожидается +6…+8 °С.

С целью обеспечения безопасности в условиях ухудшения погоды Киевская городская военная администрация рекомендует соблюдать следующие меры безопасности:

  • Удерживайтесь от пребывания под раскидистыми деревьями возле строительных площадок.
  • Избегайте приближения к рекламным щитам и линиям электропередач, поскольку сильный ветер может привести к их повреждению.
  • Не оставляйте транспортные средства вблизи деревьев, рекламных щитов и столбов электросетей.
  • Закрывайте окна, двери и чердаки в домах надежно.
  • Вынесите с балконов и лоджий все предметы, которые могут упасть на улицу.

Соблюдение этих простых правил безопасности поможет избежать неприятных последствий при ухудшении погодных условий.

Напомним, что народный синоптик Диденко предупредила о резком изменении погоды в Украине.

Также мы писали о том, что в Одессе наконец-то перестанет дождь, а в области обещают даже преимущественно солнечную погоду.

погода
Киев
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