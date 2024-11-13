Відключення світла у Києві 13 листопада — можуть ввести аварійні відключення

Киян попередили про превентивні відключення світла
У Києві через загрозу ракетного удару можуть відключати світло. У Київській міській військовій адміністрації нагадали, що це превентивний захід.
Про це повідомили в КМВА у середу, 13 листопада.
Відключення світла у Києві 13 листопада
У Києві 13 листопада попередили про екстрені відключення світла. Це пов’язано з можливими ударами по інфраструктурі, оскільки вранці російські бомбардувальники Ту-95МС здійснили пуски ракет.
"У звʼязку із загрозою ракетного удару в Києві можуть бути запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії. Це превентивний захід", — йдеться в повідомленні КМВА.
Про запуски російськими окупантами ракет у напрямку Києва попередили в Повітряних силах.
Нагадаємо, 11 листопада в кількох областях України застосовували екстрені відключення світла через можливі удари по інфраструктурі, оскільки вранці Росія підняла в небо бомбардувальники Ту-95МС.
Також Новини.LIVE писали, що у випадку, якщо росіяни вдарять ракетами по розподільчих потужностях двох українських АЕС, можливий блекаут.
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